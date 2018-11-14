2018-11-14T17:25:07+03:00
Экономика

Свердловские власти не знают, как потратить деньги, которые могут получить на «Экспо-2025»

В день придется тратить по 200 миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Глава региона объездил полмира, рекламируя Екатеринбург, но его подчиненные не готовы к победеГлава региона объездил полмира, рекламируя Екатеринбург, но его подчиненные не готовы к победеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через неделю в Париже озвучат город, который примет у себя всемирную выставку «Экспо-2025». За право проведения борются Екатеринбург, Осака и Баку.

Местные власти регулярно рассказывают о преимуществах выставки и ее социальном и технологическом наследии для города, но, как выяснилось, не все так радужно. Оказалось, что чиновники не знают, как потратить те деньги, которые им могут выделить в случае победы российской заявки.

- Нужно будет перестраивать экономику. Нам ежедневно придется тратить по 200 миллионов рублей, но рабочих рук на это не хватит, - признался глава регионального Минэкономики Александр Ковальчик на заседании согласительной комиссии по областному бюджету.

Министр также подчеркнул, что пока «Экспо» не включена в прогноз социально-экономического развития области.

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