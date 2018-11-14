Свердловские власти не знают, как потратить деньги, которые могут получить на «Экспо-2025»
Через неделю в Париже озвучат город, который примет у себя всемирную выставку «Экспо-2025». За право проведения борются Екатеринбург, Осака и Баку.
Местные власти регулярно рассказывают о преимуществах выставки и ее социальном и технологическом наследии для города, но, как выяснилось, не все так радужно. Оказалось, что чиновники не знают, как потратить те деньги, которые им могут выделить в случае победы российской заявки.
- Нужно будет перестраивать экономику. Нам ежедневно придется тратить по 200 миллионов рублей, но рабочих рук на это не хватит, - признался глава регионального Минэкономики Александр Ковальчик на заседании согласительной комиссии по областному бюджету.
Министр также подчеркнул, что пока «Экспо» не включена в прогноз социально-экономического развития области.