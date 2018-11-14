2018-11-14T16:05:15+03:00
Экономика

Газпромбанк и КРСУ договорились о реализации проектов ГЧП

Соглашение подписали на общероссийском форуме в Екатеринбурге
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Газпромбанк и Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) сегодня в рамках проходящего в Екатеринбурге III Общероссийского форума «Города России 2030: цифровое будущее» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации в Свердловской области инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

Согласно подписанному документу Корпорация развития Среднего Урала будет выполнять роль проектного офиса, который занимается разработкой и структурированием проектов в области инфраструктуры и социальной сферы на принципах государственно-частного партнерства, максимально адаптированных под требования Газпромбанка, который является одним из лидеров рынка ГЧП.

Из сообщения банка следует, что «принципы соглашения могут быть реализованы совсем скоро» в рамках пилотного проекта по строительству общеобразовательной школы в Краснотурьинске. КРСУ нашла частного инвестора, который готов построить в моногороде новую школу. Сейчас специалисты прорабатывают сделку и условия муниципально-частного партнерства, в ближайшее время будут готовы озвучить детали проекта.

- Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Корпорацией развития Среднего Урала, которое позволит реализовать большое количество социально значимых инфраструктурных проектов в Свердловской области, - заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Ян Центер, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.

- Для нас ценно, что Газпромбанк и Корпорация развития Среднего Урала становятся стратегическими партнерами, – сказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев.

По его словам, для бизнеса, который вступает в проекты на условиях государственно-частного партнерства, – это гарантия качества правовой и финансовой моделей концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, которые разрабатывает КРСУ, и четко определенная возможность для частного партнера получить банковское финансирование.

Механизмами государственно-частного партнерства в России являются федеральные законы № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также № 224 ФЗ «О государственно-частном партнерстве…». И концессии, и соглашения о ГЧП позволяют привлекать внебюджетные финансовые источники и осуществлять важные инфраструктурные и социальные проекты в условиях ограничений бюджетов всех уровней: развивать транспортное сообщение, модернизировать ЖКХ, строить школы и медицинские центры, реставрировать объекты культурного наследия. При этом проекты сбалансированы так, что выгодны всем сторонам: государству, частным инвесторам и жителям городов.

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