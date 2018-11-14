Нападающий и защитник «Автомобилиста» сыграют в матче звезд КХЛ

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-14T16:01:19+03:00

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Двое игроков клуба «Автомобилист» примут сыграют в Матче всех звезд КХЛ. По результатам первого этапа отбора участия в турнире - голосования болельщиков - защитник «шоферов» Никита Трямкин и нападающий Найджел Доус выступят за команду дивизиона Харламова.

Второй этап пройдет с 15 по 20 ноября, когда голосовать будут журналисты. Представители СМИ определят в каждую сборную по одному нападающему, защитнику и вратарю. После этого, до 30 числа, спортивный департамент КХЛ выберет еще четырех игроков каждой из команд.

По итогам трех этапов и определятся 44 участника звездного матча. Оставшимися четырьмя игроками по традиции будут лучшие хоккеисты Кубка вызова МХЛ.