2018-11-14T15:45:22+03:00
Общество

Пока лидирует Бажов: стартовал последний этап конкурса по выбору названия для аэропорта «Кольцово»

Голосование продлится до 30 ноября
Олег Галимов
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Дополнительное название для воздушной гавани объявят 5 декабряДополнительное название для воздушной гавани объявят 5 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Екатеринбурге стартовал последний этап конкурса «Великие имена России», по итогам которого аэропорт «Кольцово» обретет дополнительное название. После того, как уральцы высказывали свои предложения, был сформирован шорт-лист из трех претендентов. В их числе Павел Бажов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков.

Отдать свой голос может любой желающий до 30 ноября, и уже 5 декабря будет объявлен победитель. Сейчас с большим отрывом лидирует Бажов.

Принять участие в голосовании можно:

- на сайте ВеликиеИмена.рф

- через приложение «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

-Через анкеты«Комсомольской правды» (выпуски от 16, 20 и 22 ноября) и газеты «Аргументы и факты» (выпуски от 21 и 28 ноября)

- На 18 стационарных пунктах, которые расположены по всему Екатеринбургу

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