Водителя, сбившего в Екатеринбурге маму с коляской, обвиняют в покушении на убийство

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-14T15:04:36+03:00

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Следователи Екатеринбурга возудули уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после наезда на троих человек в центре Екатеринбурга. Сегодня утром 50-летний водитель Honda CRV выехал на перекресток и протаранил пешеходов, в том числе и маму с коляской, в которой сидел 2-летнйи мальчик.

- По версии следствия, действия водителя носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи будут просить суд арестовать виновника аварии. Расследование уголовного дела руководителем следственного управления СК России по Свердловской области Михаилом Богинским поручено отделу по расследованию особо важных дел.