2018-11-14T15:04:36+03:00
Происшествия

Водителя, сбившего в Екатеринбурге маму с коляской, обвиняют в покушении на убийство

Следователи уверены, что он действовал умышлено
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Следователи Екатеринбурга возудули уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после наезда на троих человек в центре Екатеринбурга. Сегодня утром 50-летний водитель Honda CRV выехал на перекресток и протаранил пешеходов, в том числе и маму с коляской, в которой сидел 2-летнйи мальчик.

- По версии следствия, действия водителя носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи будут просить суд арестовать виновника аварии. Расследование уголовного дела руководителем следственного управления СК России по Свердловской области Михаилом Богинским поручено отделу по расследованию особо важных дел.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге 6 лет будут чистить Верх-Исетский пруд
На Урале 15-летний подросток ограбил магазин, чтобы «накрыть поляну» для старших друзей
Свердловские власти не знают, как потратить деньги, которые могут получить на «Экспо-2025»
Газпромбанк и КРСУ договорились о реализации проектов ГЧП
Нападающий и защитник «Автомобилиста» сыграют в матче звезд КХЛ
Пока лидирует Бажов: стартовал последний этап конкурса по выбору названия для аэропорта «Кольцово»
В Екатеринбурге заложили камень нового образовательного центра «три в одном»
В Нижнем Тагиле грабитель попался, нечаянно отдав жертве свой блокнот с контактами
В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» нашли подозрительный предмет
Боец ММА из Екатеринбурга завоевал чемпионский пояс на турнире в Чехии
«Буду в эфире раз в неделю»: Евгений Ройзман станет голосом радио «Эхо Москвы»
Чиновники готовы помочь «Уральским пельменям» отпраздновать юбилей
На Урале алкомаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей за коньяк без ценника
В «Кольцово» задержали китайца, который вез чемодан контрабандных денег для оплаты вуза
В Камышлове юноше грозит срок за разбой трехлетней давности
Только в 40% свердловских школ детей кормят правильно и безопасно
ЦБ отозвал лицензию у уральского банка с 25-летней историей
К расследованию аварии на Фурманова подключились следователи
Свердловчан, жгущих костры в лесу, оштрафовали на 2 миллиона рублей
Lada Kalina ушла в счет погашения долга каменскуральца
Помощь по безналу: на Урале внедряют социальную карту
В Екатеринбурге ликвидировали прорыв, из-за которого «сварились» четыре иномарки
Приставы снесли забор екатеринбурженки, которым она огородила чужой участок
В Свердловской области детям выделили еще по 600 рублей на учебники
Трех игроков ФК «Урал» вызвали в национальные сборные
Депутаты Гордумы Екатеринбурга дойдут до Москвы из-за нехватки денег
В Нижнем Тагиле женщина попросила коллегу попользоваться ее телефоном и перевела себе ее деньги