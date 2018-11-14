2018-11-14T15:00:44+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле грабитель попался, нечаянно отдав жертве свой блокнот с контактами

Злоумышленник выхватил сумку у пенсионеров, но пожилой мужчина бросился в догонку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пожилой мужчина догнал обидчика уже через 100 метровПожилой мужчина догнал обидчика уже через 100 метровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле пенсионер-спринтер помог поймать уличного вора. 65-летний мужчина отдыхал с супругой на лавочке возле городского пруда, как мимо вдруг пронесся молодой человек и схватил сумку жены.

Внутри находились лишь 1800 рублей и перчатки женщины, но пенсионер не пожелал их отдавать грабителю и бросился в погоню. Через 100 метров он уже нагнал обидчика, но по ошибке выдернул из его рук не свою сумку, а пакет вора.

Но именно это и позволило вычислить нападавшего. Внутри оказался блокнот с контактами друзей злоумышленника.

- Потерпевшие передали пакет полицейским. Оперативники через контакты знакомых вышли на след подозреваемого, установили личность и пригласили его в отдел полиции. Злоумышленник понял, что деваться некуда, и сам пришел в отдел, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Грабителем оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Он уже дал признательные показания и вернул пенсионерам украденные вещи.

Мужчине грозит до четырех лет колонии. До решения суда он будет под подпиской о невыезде.

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