В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» нашли подозрительный предмет
Сейчас метрополитен работает в штатном режиме
Через полчаса после сообщения объект открыли для пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге около 15:30 в среду из-за бесхозного пакета на полчаса закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». Пассажиры были эвакуированы, а составы проезжали станцию, не останавливаясь.
На месте ЧП были вызваны сотрудники полиции, кинологи и пожарный расчет. За несколько минут специалисты проверили бесхозный предмет и ничего опасного в нем не обнаружили.
- В пятом часу станцию открыли для посетителей. Сейчас объект работает в штатном режиме, - рассказали «Комсомолке» в приемной Екатеринбургского метрополитена.