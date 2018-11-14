В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» нашли подозрительный предмет

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-14T14:13:22+03:00

Через полчаса после сообщения объект открыли для пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге около 15:30 в среду из-за бесхозного пакета на полчаса закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». Пассажиры были эвакуированы, а составы проезжали станцию, не останавливаясь.

На месте ЧП были вызваны сотрудники полиции, кинологи и пожарный расчет. За несколько минут специалисты проверили бесхозный предмет и ничего опасного в нем не обнаружили.

- В пятом часу станцию открыли для посетителей. Сейчас объект работает в штатном режиме, - рассказали «Комсомолке» в приемной Екатеринбургского метрополитена.