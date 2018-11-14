«Буду в эфире раз в неделю»: Евгений Ройзман станет голосом радио «Эхо Москвы»

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-14T12:55:56+03:00

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Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман попробует себя в роли радиоведущего. Бывшего мэра уральской столицы пригласили работать на «Эхо Москвы». Предложение прозвучало лично от редактора станции Алексея Венедиктова.

- Все, договорились с Евгением Ройзманом, вливается в семью «Эха» и «Дилетанта»! Принимайте нового сотрудника! - написал Венедиктов у себя в Instagram.

На радио Евгений Ройзман будет вести программу «Особое мнение», а в историческом журнале публиковать научные статьи.

- В эфир буду выходить раз в неделю. Но я не журналист, это просто дополнительная площадка для моей деятельности, - сказал Евгений Ройзман. - В «Дилетант» мне предложили писать о Невьянской иконе, уральских старообрядцах. Я же по образованию историк, поэтому мне это в удовольствие.

Первая передача с экс-главой Екатеринбурга выйдет в эфир уже на следующей неделе.