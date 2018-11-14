Чиновники готовы помочь «Уральским пельменям» отпраздновать юбилей

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-14T12:42:43+03:00

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В 2019 года команда «Уральские пельмени» отпразднует свое 25-летие. Уже сейчас участники шоу думают над тем, как отметить праздничную дату. В связи с этим актер шоу Сергей Исаев встретился с вице-губернатором Свердловской области Павлом Крековым.

- В Свердловской области любят и ценят своих знаменитых земляков, и мы бы хотели, чтобы именно в Екатеринбурге стартовали юбилейные мероприятия команды «Уральские пельмени», - рассказал Павел Креков.

В ответ Сергей Исаев заявил о том, что в Свердловской области можно провести крупный фестиваль, на котором выступят «Уральские пельмени», а также их коллеги по сцене и музыкальные коллективы. Мероприятие, по словам участника шоу, можно сделать ежегодным. Площадка может стать хорошим стартом для молодых коллективов, сообщает ДИП.

Теперь участники шоу и чиновники вместе подумают, как отпраздновать значимое событие, чтобы оно надолго запомнилось уральцам.

Отметим, что за последние годы известность команды возросла не только благодаря выступлениям, но и скандалам. Так, Юлия Михалкова неоднократно пыталась пойти в политику, но всякий раз у нее не получалось достичь цели. Также участники шоу судятся со своим бывшим директором Сергеем Нетиевским, а в прошлом году неожиданно скончался один из бывших участников «Уральских пельменей».