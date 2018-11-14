На Урале алкомаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей за коньяк без ценника
В Ивделе алкомаркет «Красное и Белое» заплатил за бутылки своего же алкоголя десятикратную сумму. Причиной внушительных трат стало отстутствие ценников на коньяк «Российский «Три звездочки»» и крепкий алкогольный бренди «Созвездие вершин».
Также было выявлено нарушение в сопроводительных документах. По результатам проверки Роспотребнадзор просил оштрафовать юрлицо на 100 тысяч рублей.
Однако суд исключен виновность юридического лица, касающийся документации, остальную же часть постановления оставил в силе. Но владельцы алкомаркета не согласились и с этим и подали апелляцию в Свердловский областной суд.
- Судья апелляционной инстанции счел, что в первой инстанции верно оценили действия юрлица, - сказали в пресс-службе облсуда. - Нарушением правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции является нарушение любых правил продажи, в том числе и отсутствие ценников. Оснований для отмены или изменения решения суда нет.