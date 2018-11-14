2018-11-14T12:06:30+03:00
Общество

На Урале алкомаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей за коньяк без ценника

Вскрылись и проблемы с документами на алкоголь
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Ивделе алкомаркет «Красное и Белое» заплатил за бутылки своего же алкоголя десятикратную сумму. Причиной внушительных трат стало отстутствие ценников на коньяк «Российский «Три звездочки»» и крепкий алкогольный бренди «Созвездие вершин».

Также было выявлено нарушение в сопроводительных документах. По результатам проверки Роспотребнадзор просил оштрафовать юрлицо на 100 тысяч рублей.

Однако суд исключен виновность юридического лица, касающийся документации, остальную же часть постановления оставил в силе. Но владельцы алкомаркета не согласились и с этим и подали апелляцию в Свердловский областной суд.

- Судья апелляционной инстанции счел, что в первой инстанции верно оценили действия юрлица, - сказали в пресс-службе облсуда. - Нарушением правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции является нарушение любых правил продажи, в том числе и отсутствие ценников. Оснований для отмены или изменения решения суда нет.

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