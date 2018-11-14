2018-11-14T11:38:32+03:00
Общество

В «Кольцово» задержали пассажира из Китая, который вез чемодан денег для оплаты вуза

Теперь мужчина грозят исправительные работы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажира, прилетевшенго из китайского Харбина. Детектор показал, что багаж мужчины до верху набит деньгами - в чемодане оказалось более двух миллионов рублей.

- Гражданин рассказал таможенникам, что копил сумму четыре года и везет деньги для сына друга, который учится в Казани. О необходимости декларирования суммы свыше 10 тысяч долларов он не знал. Однако версия не подтвердилась. Дознаватели выяснили, что у подозреваемого есть свой бизнес в России: мужчина владеет лесоперерабатывающим предприятием, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В отношении богатого пассажира возбудили уголовное дело за нелегальную перевозку денег в крупном размере. Теперь бизнесмену грозит смена деятельности в виде исправительных работ. Альтернативой может стать ограничение свободы на два года.

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