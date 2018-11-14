2018-11-14T11:16:11+03:00
Происшествия

В Камышлове юноше грозит срок за разбой трехлетней давности

Вместе с подельником молодой человек вломился в дом пенсионера
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Камышлове перед судом предстанет 20-летний парень, обвиняемый в разбое, который он совершил три года назад. По версии следствия, в 2015 году юноша вместе с подельником ворвались в квартиру 67-летнего пенсионера.

Грозя, пожилому мужчине ножом, пьяные налетчики забрали ювелирные украшения и другие ценные вещи. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Сообщника обвиняемого задержали «по горячим следам». Он во всем сознался, но приятеля не выдал.

- В дальнейшем в ходе работы по уголовным делам о преступлениях прошлых лет следователями СКР при взаимодействии с оперативными службами был установлен и второй участник дерзкого нападения. Под весом неопровержимых улик он признал свою вину, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Молодому человеку грозит от 7 до 12 лет колонии.

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