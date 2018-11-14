Только в 40% свердловских школ детей кормят правильно и безопасно

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-14T10:52:19+03:00

Нарушителей оштрафовали почти на 12 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

К такому выводу пришли санврачи, проведя в образовательных учреждениях 1211 проверок

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Санитарные врачи рассказали, как обстоят дела с питанием в школах Среднего Урала.

С начала этого года специалисты Роспотребнадзора провели в образовательных учреждениях 1211 проверок. Контроль коснулся организаторов питания, заключивших договора со школами, самих школ и поставщиков продуктов.

Санврачи оценили материально-техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние пищеблоков, рационы питания детей, качество и безопасность блюд. Нарушения были обнаружены в 62,5% проверок.

- Основными являются отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, несоблюдение норм питания, требований к пищевой и энергетической ценности рациона, к массе порций, - рассказали в прес-службе ведомства. - Не соблюдались условия и сроки хранения готовой продукции и сырья, а также требования для допуска персонала пищеблоков к работе.

В результате было вынесено 1183 постановления о штрафах на общую сумму 11,9 миллиона рублей.