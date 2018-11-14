ЦБ отозвал лицензию у уральского банка с 25-летней историей

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-14T10:34:07+03:00

Банк больше не сможет выполнять финансовые операции Фото: Евгения ГУСЕВА

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Центральный Банк РФ 14 ноября отозвал лицензию на проведение финансовых операций у «УМ-банка». Причиной стало невыполнение федеральных законов и нормативных актов регулятора.

- ЦБ РФ информирует о принятом решении об отзыве с 14 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «УМ-Банк, - сообщает Банк России.

На протяжении четверти века финансовая организация обслуживала клиентов в Свердловской области, будучи зарегистрированной в Екатеринбурге.

В прошлом году «УМ-Банк» обосновался в Москве, одновременно расширив географию, оказывая банковские услуги в регионах центральной России, а также на Дальнем Востоке.

Отметим, что банк входит в систему страхования вкладов.