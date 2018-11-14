ЦБ отозвал лицензию у уральского банка с 25-летней историей
Центральный Банк РФ 14 ноября отозвал лицензию на проведение финансовых операций у «УМ-банка». Причиной стало невыполнение федеральных законов и нормативных актов регулятора.
- ЦБ РФ информирует о принятом решении об отзыве с 14 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «УМ-Банк, - сообщает Банк России.
На протяжении четверти века финансовая организация обслуживала клиентов в Свердловской области, будучи зарегистрированной в Екатеринбурге.
В прошлом году «УМ-Банк» обосновался в Москве, одновременно расширив географию, оказывая банковские услуги в регионах центральной России, а также на Дальнем Востоке.
Отметим, что банк входит в систему страхования вкладов.