2018-11-14T10:29:29+03:00
Общество

Свердловчан, жгущих костры в лесу, оштрафовали на 2 миллиона рублей

За руку с начала года были пойманы более 200 нарушителей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чаще всего люди разводили огонь во время пикников или выжигали сухую травуЧаще всего люди разводили огонь во время пикников или выжигали сухую травуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Департамент свердловского лесного хозяйства подытожил контроль лесных угодий. С начала года специалисты поймали 267 нарушителей пожарной безопасности. Из них 257 человек привелекли административной ответственности, а 211 получили общий штраф на два миллиона рублей.

- К нарушениям правил пожарной безопасности в лесах относится разведение костров в неположенном месте, отсутствие необходимых средств тушения у арендаторов лесных участков, захламление леса. Нарушителей также привлекали к ответственности за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Так, 14 административных дел было возбуждено за нарушение пожарной безопасности в лесах в период противопожарного режима. За нарушение правил, повлекшее возникновение пожара, было возбуждено два дела.

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