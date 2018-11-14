2018-11-14T09:49:25+03:00
Общество

Lada Kalina ушла в счет погашения долга каменскуральца

Мужчина не заплатил по налогам два миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
Изменить размер текста:

Автомобилист из Каменск-Уральского из-за долгов стал пешеходом. Мужчина не заплатил по налогам порядка двух миллионов рублей и даже не собирался начинать платить.

Имущество, на которое и была насчитана такая сумма, должник скрывал. Тогда приставы арестовали банковские счета и карты злостного неплательщика.

- Из запросов, направленных в регистрирующие органы, стало известно, что у мужчины имеется автомобиль Lada Kalina. На машину судебным приставом-исполнителем было также обращено взыскание, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Машину арестовали и эвакуировали. В дальнейшем ее передадут ТУ Росимущества для проведения публичных торгов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Буду в эфире раз в неделю»: Евгений Ройзман станет голосом радио «Эхо Москвы»
Чиновники готовы помочь «Уральским пельменям» отпраздновать юбилей
На Урале алкомаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей за коньяк без ценника
В «Кольцово» задержали пассажира из Китая, который вез чемодан денег для оплаты вуза
В Камышлове юноше грозит срок за разбой трехлетней давности
Только в 40% свердловских школ детей кормят правильно и безопасно
ЦБ отозвал лицензию у уральского банка с 25-летней историей
К расследованию аварии на Фурманова подключились следователи
Свердловчан, жгущих костры в лесу, оштрафовали на 2 миллиона рублей
Помощь по безналу: на Урале внедряют социальную карту
В Екатеринбурге ликвидировали прорыв, из-за которого «сварились» четыре иномарки
Приставы снесли забор екатеринбурженки, которым она огородила чужой участок
В Свердловской области детям выделили еще по 600 рублей на учебники
Трех игроков ФК «Урал» вызвали в национальные сборные
Депутаты Гордумы Екатеринбурга дойдут до Москвы из-за нехватки денег
В Нижнем Тагиле женщина попросила коллегу попользоваться ее телефоном и перевела себе ее деньги