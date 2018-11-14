Lada Kalina ушла в счет погашения долга каменскуральца

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-14T09:49:25+03:00

Мужчина не заплатил по налогам два миллиона рублей

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Автомобилист из Каменск-Уральского из-за долгов стал пешеходом. Мужчина не заплатил по налогам порядка двух миллионов рублей и даже не собирался начинать платить.

Имущество, на которое и была насчитана такая сумма, должник скрывал. Тогда приставы арестовали банковские счета и карты злостного неплательщика.

- Из запросов, направленных в регистрирующие органы, стало известно, что у мужчины имеется автомобиль Lada Kalina. На машину судебным приставом-исполнителем было также обращено взыскание, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Машину арестовали и эвакуировали. В дальнейшем ее передадут ТУ Росимущества для проведения публичных торгов.