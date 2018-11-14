Lada Kalina ушла в счет погашения долга каменскуральца
Автомобилист из Каменск-Уральского из-за долгов стал пешеходом. Мужчина не заплатил по налогам порядка двух миллионов рублей и даже не собирался начинать платить.
Имущество, на которое и была насчитана такая сумма, должник скрывал. Тогда приставы арестовали банковские счета и карты злостного неплательщика.
- Из запросов, направленных в регистрирующие органы, стало известно, что у мужчины имеется автомобиль Lada Kalina. На машину судебным приставом-исполнителем было также обращено взыскание, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Машину арестовали и эвакуировали. В дальнейшем ее передадут ТУ Росимущества для проведения публичных торгов.