Помощь по безналу: на Урале внедряют социальную карту
В Свердловской области глава региона подписал указ о внедрении Единой социальной карты. С ее помощью чиновники намерены сделать социальную помощь доступнее.
На деле это будет выглядеть так: отдельные категории уральцев получат пластиковую карту, сроком действия на 5 лет, которую будут принимать несколько банков – участников системы.
Карта позволит воспользоваться мерами социальной поддержки. В их числе социальные, медицинские, транспортные, культурные, образовательные и даже спортивные услуги. Также по карте можно будет воспользоваться бизнес-услугами.
На карту будут перечислять положенную по закону сумму, которую можно будет тратить по безналу.
Отвечать за внедрение карты будет региональное министерство социальной политики, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.