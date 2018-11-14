2018-11-14T09:31:50+03:00
Общество

Помощь по безналу: на Урале внедряют социальную карту

Социальная помощь пообещали сделать доступнее
Лев Истомин
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В Свердловской области глава региона подписал указ о внедрении Единой социальной карты. С ее помощью чиновники намерены сделать социальную помощь доступнее.

На деле это будет выглядеть так: отдельные категории уральцев получат пластиковую карту, сроком действия на 5 лет, которую будут принимать несколько банков – участников системы.

Карта позволит воспользоваться мерами социальной поддержки. В их числе социальные, медицинские, транспортные, культурные, образовательные и даже спортивные услуги. Также по карте можно будет воспользоваться бизнес-услугами.

На карту будут перечислять положенную по закону сумму, которую можно будет тратить по безналу.

Отвечать за внедрение карты будет региональное министерство социальной политики, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

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