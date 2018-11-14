Приставы снесли забор екатеринбурженки, которым она огородила чужой участок

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-14T08:28:34+03:00

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В Екатеринбурге на улице Колхозников приставы остановили земельные войны соседей.

Две жительницы частных домов подали в суд иск, где пожаловались на третью соседку, которая самовольно заняла их участки. Женщина хотела расширить свои приусадебные владения и без спроса сделала это за счет других жильцов. Дополнительные квадратные метры она бесцеремонно обнесла забором.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Суд обязал гражданку устранить препятствия в пользовании участком путем освобождения незаконно занимаемой части земли и переноса забора по границе земельных участков, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

На данный момент нелегальный забор уже снесен. Расходы по демонтажу и переносу ограждения обязана будет возместить соседка-захватчица.