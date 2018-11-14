Приставы снесли забор екатеринбурженки, которым она огородила чужой участок
В Екатеринбурге на улице Колхозников приставы остановили земельные войны соседей.
Две жительницы частных домов подали в суд иск, где пожаловались на третью соседку, которая самовольно заняла их участки. Женщина хотела расширить свои приусадебные владения и без спроса сделала это за счет других жильцов. Дополнительные квадратные метры она бесцеремонно обнесла забором.
Фото: УФССП по Свердловской области
- Суд обязал гражданку устранить препятствия в пользовании участком путем освобождения незаконно занимаемой части земли и переноса забора по границе земельных участков, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Фото: УФССП по Свердловской области
На данный момент нелегальный забор уже снесен. Расходы по демонтажу и переносу ограждения обязана будет возместить соседка-захватчица.