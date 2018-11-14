В Свердловской области детям выделили еще по 600 рублей на учебники
Депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрели изменения в областной закон о нормативах финансового обеспечения для получения общего образования. Муниципальные школы увеличат расходы на покупку учебников.
Как рассказали в пресс-службе Заксобрания, нынешний норматив финансирования образовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек составляет 1935 рублей и будет увеличен до 2529 рублей.
Стоит добавить, что за последние 5 лет учебники подорожали на 29% и сейчас средняя стоимость учебника составляет 503 рубля. Поправки в закон должны поспособствовать обновлению учебников в школах Среднего Урала.