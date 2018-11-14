2018-11-14T07:22:02+03:00
Общество

В Свердловской области детям выделили еще по 600 рублей на учебники

Соответствующие поправки в закон внесли депутаты Заксобрания
Олег Галимов
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За последние 5 лет учебники подорожали на 29%За последние 5 лет учебники подорожали на 29%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрели изменения в областной закон о нормативах финансового обеспечения для получения общего образования. Муниципальные школы увеличат расходы на покупку учебников.

Как рассказали в пресс-службе Заксобрания, нынешний норматив финансирования образовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек составляет 1935 рублей и будет увеличен до 2529 рублей.

Стоит добавить, что за последние 5 лет учебники подорожали на 29% и сейчас средняя стоимость учебника составляет 503 рубля. Поправки в закон должны поспособствовать обновлению учебников в школах Среднего Урала.

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