2018-11-13T17:49:35+03:00
Спорт

Трех игроков ФК «Урал» вызвали в национальные сборные

Ароян, Бумаль и Димитров сыграют за Армению, Камерун и Болгарию
Павел ПИВОВАРОВ
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Три футболиста екатеринбургского ФК «Урал» вызваны в расположение своих национальных команд. Такой чести удостоились болгарский атакующий полузащитник Николай Димитров, армянский защитник Вараздат Ароян и камерунский хавбек Петрюс Бумаль. О кадровом успехе «Комсомолке» сообщили в пресс-службе клуба с футбольного клуба.

26-летнему Арояну представился шанс сыграть за Армению в матчах турнира европейских команд, придуманный совсем недавно Европейской Ассоциацией футбола – Лиге Наций. 16 ноября армянам предстоит сыграть против аутсайдера их группы, – сборной Гибралтара, а 19 ноября дружине Армена Гюльбудагяна предстоит матч против Лихтейнштейна. Оба поединка будут выездными.

Такая же возможность выпала и для 31-летнего Николая Димитрова. Автор гола-красавца в ворота московского «Спартака» и двух мячей в ворота уральского «Оренбурга» может выйти на поле в майке с болгарским гербом. Болгарам играть против Кипра и Словении.

Камерунскому мастеру пасов Бумалю предстоит интереснейшая товарищеская игра против пентакампеонов – сборной Бразилии.

До футбольной дуэли с пятикратными чемпионами мира 25-летний Бумаль сыграет против футболистов из Марокко.

Уже 21 ноября футболисты присоединятся к футбольному клубу «Урал». 23 ноября «шмелям» предстоит игра против одного из самых принципиальных соперников – московского «Локомотива».

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