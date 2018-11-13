Депутаты Гордумы Екатеринбурга дойдут до Москвы из-за нехватки денег

СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-13T17:36:19+03:00

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Заседание городской думы Екатеринбурга 13 ноября прошло не без эмоциональных заявлений. Депутаты оказались недовольны проектом бюджета муниципалитета на 2019 года. Из-за нехватки средств в городской казне депутаты задумались о конструктивном решении этой проблемы и в итоге решили создать комиссию и обратиться в Москву.

Активную дискуссию вызвало выступление и.о. начальника Департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, которая представила проект городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В документе отмечено, что запланированные доходы в грядущем году составят 41 миллиард рублей, а расходы – 43 миллиарда.

В казну ожидаются поступления в размере 16,9 миллиарда рублей, а также субсидии, трансферы и субвенции общей суммой 17,4 миллиарда, а также поступления от реализации и сдачи в аренду муниципальной собственности в размере 2,8 миллиарда рублей.

Увидев, что бюджет на 2019 год ожидается дефицитный, депутаты приступили к обсуждению способов исправления ситуации.

- Сегодня основная масса средств, которая зарабатывается в Екатеринбурге, уходит в субъект и в Москву, и в этом основная причина, что Екатеринбург еле сводит концы с концами, - заявил на заседании бывший вице-мэр, а ныне – депутат Михаил Матвеев.

В итоге народные избранники решили создать рабочую группу, в которую войдут представители Гордумы, а также Заксобрания Свердловской области и Госдумы, чтобы отстаивать финансовые интересы Екатеринбурга на федеральном уровне.