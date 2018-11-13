2018-11-13T16:47:26+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле женщина попросила коллегу попользоваться ее телефоном и перевела себе ее деньги

Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Знакомая дала ей в руки телефон, так как доверяла.Знакомая дала ей в руки телефон, так как доверяла.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полиция Нижнего Тагила поймала женщину, укравшую деньги с чужого банковского счета. На нее вышли после того, как одна местная жительница пожаловалась, что с ее счета пропали 8 тысяч рублей.

- Она пояснила, что обнаружила это, когда при расчете за покупки в магазине на счете не оказалось требуемой суммы, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - После того как сыщики получили распечатку из банка о проведенных операциях, все встало на свои места.

Похитительницей оказалась коллега потерпевшей, которой та доверяла и однажды дала в руки свой сотовый, чтобы сделать перевод через свой мобильный банк.

- Но «коллега» запомнила пароль мобильного банка и тайно, используя телефон потерпевшей, умышленно перевела денежные средства себе, - добавили в ведомстве.

Причем сделала она это дважды. Женщину задержали. Ей 37 лет. Ранее проблем с законом у нее не было.

- С ее слов, у нее была нужда в деньгах и она надеялась, что ее деяния никто не заметит, - уточнили в областном полицейском главке. - Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трех игроков ФК «Урал» вызвали в национальные сборные
Депутаты Гордумы Екатеринбурга дойдут до Москвы из-за нехватки денег
В Екатеринбурге бывшая директор школы получила срок
Больница Каменск-Уральского купила на благотворительный сертификат костюмы космонавтов
Главой счетной палаты Екатеринбурга стал бывший силовик
На Урале посадили дилеров, которые привезли кокаин из Эстонии
Людей из машин вытаскивали на руках: из-за прорыва возле «Екатеринбург-арены» провалилась дорога
Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год
«Замусоривание ландшафта»: урбанист рассказал, почему канатная дорога в Екатеринбурге не нужна
Уральцы на высоте: федералы проверили качество сосисок в регионах
В Краснотурьинске два друга убили бывшего учителя физики
Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом
Жительница Каменска-Уральского нашла на помойке подстреленную утку
Свердловские заключенные возместили потерпевшим 62 миллиона рублей
В Екатеринбурге за 3,5 миллиона рублей проверят прочность старых мостов
Уральский алиментщик отметил день рождения дочери в спецприемнике
Водителя зажало в салоне: в Екатеринбурге Renault улетел под полуприцеп грузовика
В Екатеринбурге ищут водителя, который скрылся, сбив 11-летнего школьника
В Екатеринбурге поймали наркокурьера, разыскиваемого за убийство
В Екатеринбурге осудили дебошира, который головой сломал нацгвардейцу нос
В районах Екатеринбурга, где одновременно лопнули старые трубы, восстановили подачу тепла и воды
В трех районах Екатеринбурга может появиться канатная дорога