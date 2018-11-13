В Нижнем Тагиле женщина попросила коллегу попользоваться ее телефоном и перевела себе ее деньги
Полиция Нижнего Тагила поймала женщину, укравшую деньги с чужого банковского счета. На нее вышли после того, как одна местная жительница пожаловалась, что с ее счета пропали 8 тысяч рублей.
- Она пояснила, что обнаружила это, когда при расчете за покупки в магазине на счете не оказалось требуемой суммы, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - После того как сыщики получили распечатку из банка о проведенных операциях, все встало на свои места.
Похитительницей оказалась коллега потерпевшей, которой та доверяла и однажды дала в руки свой сотовый, чтобы сделать перевод через свой мобильный банк.
- Но «коллега» запомнила пароль мобильного банка и тайно, используя телефон потерпевшей, умышленно перевела денежные средства себе, - добавили в ведомстве.
Причем сделала она это дважды. Женщину задержали. Ей 37 лет. Ранее проблем с законом у нее не было.
- С ее слов, у нее была нужда в деньгах и она надеялась, что ее деяния никто не заметит, - уточнили в областном полицейском главке. - Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.