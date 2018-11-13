В Нижнем Тагиле женщина попросила коллегу попользоваться ее телефоном и перевела себе ее деньги

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-13T16:47:26+03:00

Знакомая дала ей в руки телефон, так как доверяла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы

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Полиция Нижнего Тагила поймала женщину, укравшую деньги с чужого банковского счета. На нее вышли после того, как одна местная жительница пожаловалась, что с ее счета пропали 8 тысяч рублей.

- Она пояснила, что обнаружила это, когда при расчете за покупки в магазине на счете не оказалось требуемой суммы, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - После того как сыщики получили распечатку из банка о проведенных операциях, все встало на свои места.

Похитительницей оказалась коллега потерпевшей, которой та доверяла и однажды дала в руки свой сотовый, чтобы сделать перевод через свой мобильный банк.

- Но «коллега» запомнила пароль мобильного банка и тайно, используя телефон потерпевшей, умышленно перевела денежные средства себе, - добавили в ведомстве.

Причем сделала она это дважды. Женщину задержали. Ей 37 лет. Ранее проблем с законом у нее не было.

- С ее слов, у нее была нужда в деньгах и она надеялась, что ее деяния никто не заметит, - уточнили в областном полицейском главке. - Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.