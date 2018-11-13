В Екатеринбурге бывшая директор школы получила срок

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-13T16:44:47+03:00

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В Екатеринбурге суд вынес приговор 44-летней женщине, которая в прошлом трудилась на должности директора одной из средних школ. Именно на этом посту руководитель образовательного учреждения и совершила преступление.

Как полагают следователи, с мая по октябрь 2016 года женщина фиктивно устроила на работу уборщицей и лаборантом свою родственницу. При этом новая сотрудница на рабочем месте не появлялась, а заработную плату за нее получила в общей сложности 90 тысяч рублей.

- Для трудоустройства женщина изготовила подложные документы: приказ о приеме на работу, трудовой договор и приказ о совмещении должностей. Также она вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, приказы о поощрении, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Подсудимая полностью возместила ущерб государству, также у нее имелись другие смягчающие обстоятельства. Поэтому суд решил не отправлять женщину за решетку, приговорив к условному сроку в 2,5 года.