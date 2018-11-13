Больница Каменск-Уральского купила на благотворительный сертификат костюмы космонавтов

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-13T15:31:30+03:00

Они помогут в реабилитации детей с ДЦП, а также малышей парализованных или перенесших инсульт

Изменить размер текста: A A

Детская городская больница Каменск-Уральского потратила сертификат, полученный в рамках благотворительной акции, на «костюмы космонавтов». Так их попросту называют маленькие пациенты. На самом деле яркие комбинезоны зовутся «Фаэтон».

Они разработаны, чтобы вернуть малышам умение ходить, стоять, держать равновесие. Костюм создает жесткий корсет и одновременно обеспечивает тренировочный элемент за счет определенного сопротивления при движении ребенка в нем.

Кроме того больница получила стабилоплатформу. Этот уникальный аппарат помогает восстанавливаться малышам с тяжелыми заболеваниями: ДЦП, параличом, последствиями инсультов, задержкой психомоторного развития, нарушениями координации движения, гиперактивностью.

- Это по сути своеобразная и полезная игра - на экране ребенок видит картинки и слышит звуковые сигналы, которые подсказывают ему, как скорректировать свои движения в текущий момент. Умный тренажер на каждом этапе тестирует действия ребенка и ставит «оценку» его результатам, и в итоге пациент восстанавливает точность движений и утраченные навыки, - говорит завотделением неврологии больницы Михаил Царегородцев. - Стабилоплатформа развивает не только моторные навыки, но и интеллектуальные - мышление, речью.

Подобные медицинские ноу-хау в Каменске появились впервые. Раньше пациентам приходилось ждать реабилитации от трех до шести месяцев, и пройти процедуры можно было только в Екатеринбурге. Теперь все это есть в черте города.