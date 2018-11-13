Главой счетной палаты Екатеринбурга стал бывший силовик

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-13T14:44:44+03:00

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Депутаты Екатеринбургской Гордумы утвердили на должность председателя Счетной палаты бывего силовика Андрея Парунина. Ранее его кандидатуру предложил глава Гордумы Игорь Володин.

- Хотелось бы обратить внимание, что Счетная палата - не карательный орган. Нужно предупреждать нарушения, а не карать проверяемые организации. Считаю главным - создание условий, при которых невозможно было бы совершать коррупционные правонарушения, - сказал Андрей Парунин.

Андрей Парунин имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция», окончил высшую школу МВД России. Работал заместителем начальника управления ФКУ «Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России», откуда в последствии вышел на пенсию. За время службы награжден ведомственными наградами.

К обязанностям председателя Счетной палаты он приступит с 14 ноября.

начальник пресс-службы Екатеринбургской городской Думы