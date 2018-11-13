2018-11-13T14:28:51+03:00
Происшествия

На Урале посадили дилеров, которые привезли кокаин из Эстонии

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Нижних Сергах отправили за решетку двух наркоконтрабандистов. Владимира Борисова и Евгения Шишко признали виновными в контрабанда наркотического средства в крупном размере и покушение на его незаконный сбыт.

Владимир Борисов купил в Эстонии 202,79 грамма кокаина. Спрятав свертки в личных вещах, мужчина сумел перевезти запрещенный багаж в Ивангород Ленинградской области. Здесь его встретил подельник Шишко, и дальше мужчины двинулись в Екатеринбург.

- На 290 километре дороги «Пермь-Екатеринбург», на стационарном посту ДПС поселка Дружинино обвиняемые были задержаны сотрудниками ФСБ, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Наказание оба мужчины будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Владимир Борисов получил 13 лет колонии, Евгений Шишко проведет за решеткой 12,5 лет.

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