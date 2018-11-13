Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-13T12:39:40+03:00

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Депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли законопроект о бюджете на 2019 год. Из 245,7 миллиарда рублей расходов порядка 40% пойдет на развитие социальной сферы.

На соцполитику выделят 70,5 миллиарда, на образование - 65,2 миллиарда, на здравоохранение - 22,2 миллиарда, на физкультуру и спорт - 3,3 миллиарда, на культуру - 3,1 миллиарда рублей.

- Увеличение бюджета образования меня радует, потому что стоят задачи по развитию сети школ, ясельных групп. В сфере образования мы предпринимаем ряд инициатив, которые будут поддержаны бюджетом, в том числе - увеличение финансового обеспечения по приобретению учебников. Отмечаем и рост расходов на здравоохранение, а это вакцинопрофилактика, обеспечение лекарствами, диагностика онкозаболеваний. Нам нужно гордиться тем, что мы не только не сократили меры поддержки, но и индексировали их, - сказал председатель комитета по соцполитике Заксобрания Вячеслав Погудин.

Доходы региональной казны в следующем году составят 239,2 миллиарда рублей, что на 25,5 миллиарда выше первоначально прогноза. Это позволит увеличить дорожный фонд на 17% - 14,8 миллиарда. Также за счет дополнительных процентов отчислений от налогов на 5,8 миллиарда вырастут доходы территорий.

- Ко второму и третьему чтению законопроекта основные параметры бюджета изменятся, ожидаем, что при подготовке к рассмотрению ГосДумой проекта федерального бюджета ко второму чтению Свердловской области будут выделены дополнительные межбюджетные трансферты, - пояснила глава Минфина Галина Кулаченко.

Впервые предусматриваются субсидии в 315 миллионов рублей для муниципалитетов, которые достигнут больших результатов по привлечению инвестиций.