2018-11-13T12:07:18+03:00
Общество

«Замусоривание ландшафта»: урбанист рассказал, почему канатная дорога в Екатеринбурге не нужна

Владимир Злоказов нашел, как минимум, три причины, чтобы отказаться от строительства скайвея
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: скрин SkyWay/youtube.comФото: скрин SkyWay/youtube.com
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Только мэр Екатеринбурга успел сказать о возможном строительстве в городе канатной дороги, как идею уже раскритиковали. Категорически против скайвея выступил общественник Владимир Злоказов. Урбанист нашел несколько причин, почему надземный транспорт бесполезен для уральской столицы.

- Как подсказывает википедия, максимальная провозная способность канатной дороги составляет до 2 тысяч человек в час. Для сравнения, обычным автобусом можно перевозить 6-8 тысяч человек в час, не говоря уже о трамвае и метро. Так что сравнение вообще неуместное, - написал в Facebook Владмир Злоказов.

Беспокоит урбаниста и визуальная составляющая скайвея. По его мнению, рельсы и постоянно крусирующие кабины - станут «замусориванием ландшафта». Особенно они будут надоедать тем, чьи окна будут выходить на эту самую канатную дорогу.

- Общий принцип: на поверхности земли решать транспортные вопросы всегда проще и дешевле, чем переходить в третье измерение - под землей или над землей, - резюмировал общественник. - Канатная дорога - это транспорт для специфических условий, когда невозможно решить задачу на поверхности. Именно поэтому их часто применяют в гористой местности или над водными преградами.

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