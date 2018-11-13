В Краснотурьинске два друга убили бывшего учителя физики

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-13T11:32:30+03:00

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В Краснотурьинске отправили за решетку двух приятелей из поселку Рудный. Друзья 25 и 19 лет до смерти избили бывшего учителя физики, после чего обокрали квартиру пенсионера.

Обвиняемые зашли проведать 65-летнего мужчину, но из-за того, что молодые люди были пьяны, между хозяином жилища и гостями возник конфликт. Не желая терпеть упреки, друзья несколько раз ударили учителя.

- Уходя из квартиры, один из злоумышленников забрал телевизор стоимостью 45 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Потерпевший от полученных повреждений скончался через непродолжительное время в больнице.

Суд приговорил каждого из душегубов к 10 годам колонии строгого режима. Также осужденные должны выплатить родственникам пенсионера 660 тысяч рублей компенсации материального ущерба и морального вреда.