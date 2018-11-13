2018-11-13T11:11:55+03:00
Недвижимость

Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом

Такую задачу перед городскими властями поставил губернатор
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Все проекты рассчитаны на ближайшие 3-5 летВсе проекты рассчитаны на ближайшие 3-5 летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге главную улицу города ждет масштабная реконструкция. Как рассказал в эфире программы «Открытая студия» мэр Александр Высокинский, проспект Ленина в перспективе выложат гранитными плитами.

- От 8 Марта в сторону УПИ будут гранитные плиты толщиной 100 миллиметров. Один раз положим и, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. И не только нашу, - сказал глава города.

Кроме того, мэр рассказал о текущих работах. Сейчас активно идет реконструкция скверов Попова и возле Оперного театра, а также набережной.

- Гражданин рядом с женой должен спокойно идти по ней от центра до парка Маяковского, без пересечений с транспортом. И чтобы ребенок, который едет впереди на велосипеде, чувствовал себя в безопасности, - отметил Александр Высокинский.

По словам главы, благоустройство должны быть доведено до ума и на периферии. Чтобы каждый житель имел в шаговой доступности парки и скверы для прогулок и отдыха. Для этого власти будут дофинансировать сметы районов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Людей из машин вытаскивали на руках: из-за прорыва возле «Екатеринбург Арены» провалилась дорога
Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год
«Замусоривание ландшафта»: урбанист рассказал, почему канатная дорога в Екатеринбурге не нужна
Уральцы на высоте: федералы проверили качество сосисок в регионах
В Краснотурьинске два друга убили бывшего учителя физики
Жительница Каменска-Уральского нашла на помойке подстреленную утку
Свердловские заключенные возместили потерпевшим 62 миллиона рублей
В Екатеринбурге за 3,5 миллиона рублей проверят прочность старых мостов
Уральский алиментщик отметил День рождения дочери в спецприемнике
Водителя зажало в салоне: в Екатеринбурге Renault улетел под полуприцеп грузовика
В Екатеринбурге ищут водителя, который скрылся, сбив 11-летнего школьника
В Екатеринбурге поймали наркокурьера, разыскиваемого за убийство
В Екатеринбурге осудили дебошира, который головой сломал нацгвардейцу нос
В районах Екатеринбурга, где одновременно лопнули старые трубы, восстановили подачу тепла и воды
В трех районах Екатеринбурга может появиться канатная дорога