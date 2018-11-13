Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-13T11:11:55+03:00

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В Екатеринбурге главную улицу города ждет масштабная реконструкция. Как рассказал в эфире программы «Открытая студия» мэр Александр Высокинский, проспект Ленина в перспективе выложат гранитными плитами.

- От 8 Марта в сторону УПИ будут гранитные плиты толщиной 100 миллиметров. Один раз положим и, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. И не только нашу, - сказал глава города.

Кроме того, мэр рассказал о текущих работах. Сейчас активно идет реконструкция скверов Попова и возле Оперного театра, а также набережной.

- Гражданин рядом с женой должен спокойно идти по ней от центра до парка Маяковского, без пересечений с транспортом. И чтобы ребенок, который едет впереди на велосипеде, чувствовал себя в безопасности, - отметил Александр Высокинский.

По словам главы, благоустройство должны быть доведено до ума и на периферии. Чтобы каждый житель имел в шаговой доступности парки и скверы для прогулок и отдыха. Для этого власти будут дофинансировать сметы районов.