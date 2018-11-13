Жительница Каменска-Уральского нашла на помойке подстреленную утку

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-13T10:50:56+03:00

Чомга пробудет у них до весны. Фото: пользователь Кот Котофеич «ВКонтакте»

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Жительница Каменска-Уральского нашла в мусорном баке возле своего дома живую птицу. Сначала она приняла ее за обычную утку, но позже выяснилось, что это Большая Поганка или же просто Чомга.

- Дожили! Птиц несут на помойку! – написала девушка в «ВКонтакте». -Привезу в «Птичий остров», спасибо этим добрым людям за помощь! Зверь лютый, издает страшные звуки и кусается как собака.

В зооцентре о птице будут заботиться пока до весны, а после отпустят на волю.

- Для Урала это типичная история, - рассказали «КП-Екатериньбург» в «Птичьем острове». – Охотник подстрелил птицу и принес ребенку домой поиграть, а через пару дней выбросил как ненужный хлам.

По словам орнитолога УрФУ Александры Хлопотовой, Чомга – не редкая птица для нашего региона и достаточно часто встречается на болотах.