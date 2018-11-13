Свердловские заключенные возместили потерпевшим 62 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-13T10:40:26+03:00

Такую сумму осужденные заработали в колониях с начала года

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Заключенные, отбывающие срок в колониях Свердловской области, выплатили потерпевшим 62,3 миллиона рублей. Столько трудоустровенные осужденные заработали за девять месяцев этого года.

Сегодня в уральских тюрьмах сидят 7600 преступников. Из них 7110 должны выплачивать материальную или моральную компенсацию. Но работают из них только 2850. Добровольно погашают иски 1654 человек, еще 755 платят за счет помощи родственников и друзей.

- Трудоустройству осужденных, имеющих исковые обязательства, уделяется особое внимание. Данный вопрос стоит на контроле у руководства ГУФСИН, рассматривается на совещаниях, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Самыми работящими считаются женские колонии: ИК-6 (Нижний Тагил), где трудоустроены 91,6% осужденных, которые должны выплачивать компенсации и ущерб; ИК-16 (Краснотурьинск) - 96,2%. А также мужские колонии: ИК-13 (Нижний Тагил) - 93,8%, КП-66 (Первоуральский ГО) - 100 %, КП-59 (Каменск-Уральский) - 97,1 %.

С начала года свердловскими колониями получен портфель заказов на производство и оказание услуг на 78,7 миллиона рублей.