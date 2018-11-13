2018-11-13T10:40:26+03:00
Общество

Свердловские заключенные возместили потерпевшим 62 миллиона рублей

Такую сумму осужденные заработали в колониях с начала года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Особое внимание уделяется трудоустройству осужденных, имеющих исковые обязательстваОсобое внимание уделяется трудоустройству осужденных, имеющих исковые обязательстваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заключенные, отбывающие срок в колониях Свердловской области, выплатили потерпевшим 62,3 миллиона рублей. Столько трудоустровенные осужденные заработали за девять месяцев этого года.

Сегодня в уральских тюрьмах сидят 7600 преступников. Из них 7110 должны выплачивать материальную или моральную компенсацию. Но работают из них только 2850. Добровольно погашают иски 1654 человек, еще 755 платят за счет помощи родственников и друзей.

- Трудоустройству осужденных, имеющих исковые обязательства, уделяется особое внимание. Данный вопрос стоит на контроле у руководства ГУФСИН, рассматривается на совещаниях, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Самыми работящими считаются женские колонии: ИК-6 (Нижний Тагил), где трудоустроены 91,6% осужденных, которые должны выплачивать компенсации и ущерб; ИК-16 (Краснотурьинск) - 96,2%. А также мужские колонии: ИК-13 (Нижний Тагил) - 93,8%, КП-66 (Первоуральский ГО) - 100 %, КП-59 (Каменск-Уральский) - 97,1 %.

С начала года свердловскими колониями получен портфель заказов на производство и оказание услуг на 78,7 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Людей из машин вытаскивали на руках: из-за прорыва возле «Екатеринбург Арены» провалилась дорога
Свердловское Заксобрание приняло бюджет на 2019 год
«Замусоривание ландшафта»: урбанист рассказал, почему канатная дорога в Екатеринбурге не нужна
Уральцы на высоте: федералы проверили качество сосисок в регионах
В Краснотурьинске два друга убили бывшего учителя физики
Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом
Жительница Каменска-Уральского нашла на помойке подстреленную утку
В Екатеринбурге за 3,5 миллиона рублей проверят прочность старых мостов
Уральский алиментщик отметил День рождения дочери в спецприемнике
Водителя зажало в салоне: в Екатеринбурге Renault улетел под полуприцеп грузовика
В Екатеринбурге ищут водителя, который скрылся, сбив 11-летнего школьника
В Екатеринбурге поймали наркокурьера, разыскиваемого за убийство
В Екатеринбурге осудили дебошира, который головой сломал нацгвардейцу нос
В районах Екатеринбурга, где одновременно лопнули старые трубы, восстановили подачу тепла и воды
В трех районах Екатеринбурга может появиться канатная дорога