2018-11-13T11:35:37+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге за 3,5 миллиона рублей проверят прочность старых мостов

Подрядчик должен будет оценить их состояние, рассчитать грузоподъемность и при необходимости составить план реконструкции
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Самую большую сумму выделят на обследование ПлотинкиСамую большую сумму выделят на обследование ПлотинкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проверит прочность старых городских мостов. На сайте госзакупок появилось сразу четыре соответствующих тендера.

Победитель должен будет оценить текущее состояние, рассчитать грузоподъемность и при необходимости составить план реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева, Царского моста на Декабристов, а также плотин на реке Ольховка и Исетского пруда. Все должно быть задокументировано и подтверждено фотографиями.

- На фотографиях обязательно должны быть видны типы пролётных строений, опор, тротуаров, ограждений, перил и основные дефекты. Под фотографиями необходимо указать, с какой стороны произведена съёмка, вид дефекта и его местоположение. Общее число фотографий должно составлять 8-15 штук, для больших мостовых сооружений не более 25 штук размера не менее 9×12, - говорится в техзадании.

На обследование плотины через Ольховку и моста через Исеть выделят по 500 тысяч рублей. Работы по ним должны быть закончены до 30 декабря. Еще 460 тысяч пойдет на мост на Декабристов. Самую большую сумму - почти два миллиона рублей - выделят на плотину Исетского пруда. Их должны проверить к 28 февраля следующего года.

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