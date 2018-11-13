Уральский алиментщик отметил День рождения дочери в спецприемнике

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-13T09:36:05+03:00

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Алиментщик из Верх-Исетского района Екатеринбурга отметил четырехлетие дочери за решеткой. Мужчина должен был выплачивать на содержание ребенка четверть своего заработка, но за год не заплатил ни копейки.

Сначала нежелание платить он объяснял отсутствием постоянной работы. Но даже, когда горе-отец трудоустроился официально, о ребенке он не вспомнил, даже в День рождения девочки. В итоге сумма долга выросла до 100 тысяч рублей.

- В отношении должника судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении за неуплата средств на содержание детей. В тот же день суд вынес решение об административном аресте горе-отца на десять суток, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Отбывать наказание должник будет в спецприемнике.