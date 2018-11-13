2018-11-13T08:59:57+03:00
Происшествия

Водителя зажало в салоне: в Екатеринбурге Renault улетел под полуприцеп грузовика

Спасателям пришлось распиливать иномарку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге на Уралмаше минувшей ночью произошла жуткая авария. Около 2:00 двое мужчин вышли из кафе на улице 22 Партсъезда, 4 и сели в Renault Logan. Однако проехать иномарка успела лишь несколько метров.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Машину практически сразу же начало крутить, после чего Logan вылетел на встречку, где угодил под полуприцеп грузовика.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель Renault Logan, двигаясь по улице 22 Партсъезда со стороны 40 лет Октября в сторону Машиностроителей, не обеспечил контроль за машиной и выехал на встречную полосу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Известно, что водитель уже 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

В результате аварии водителя зажало в искореженном салоне. Чтобы вызволить пострадавшего, спасателям пришлось распиливать машину.

С травмами различной степени тяжести мужчину и его пассажира медики доставили в 23-ю больницу.

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