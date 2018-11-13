2018-11-13T08:44:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут водителя, который скрылся, сбив 11-летнего школьника

Мальчик получил множественные ушибы и ссадины
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП с участием ребенка. Авария произошла 12 ноября в 7:55 у Никонова, 4, где водитель сбил 11-летнего школьника.

- Неустановленный водитель на машине неустановленной марки поворачивал налево, в сторону Никонова, на зеленый сигнал светофора. При этом он не предоставил преимущество маленькому пешеходу, который переходил дорогу тоже на зеленый, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - Наезд произошел, когда мальчик направлялся из дома в школу.

В результате аварии ребенок получил ушибы тела и ссадины лица. Однако идти в больницу мальчику пришлось самому - водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (950) 201-27-89, 02, или придти в городскую ГИБДД лично по адресу: ул. Кишиневская, 35, кабинет № 2. Конфиденциальность гарантируется.

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