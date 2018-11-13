В Екатеринбурге поймали наркокурьера, разыскиваемого за убийство
Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали пассажира поезда, который был объявлен в розыск по подозрению в убийстве.
В начале ноября в лесу Перми был найден труп женщины. Полицейские установили личность предполагаемого душегуба и разослали ориентировки подозреваемого во все подразделения. Вскоре стало известно, что подозреваемый - 22-летний пермяк - едет в поезде «Новый Уренгой - Казань».
Парень уже был знаком оперативникам, так как нескольких месяцев находился под наблюдением из-за подозрения в распространении наркотиков в Екатеринбурге. По прибытии поезда в столицу Урала молодого человека задержали. При себе у него обнаружили сумку с килограммом гашиша, расфасованным по брикетам.
- Наркотик мужчина вез в Екатеринбург с целью распространения. Ранее подозреваемый неоднократно судим за угон автомобиля, хищение чужого имущества и грабеж. За совершенные преступления отбывал наказания в местах лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». Подозреваемый доставлен в Пермь и по решению суда находится в СИЗО.