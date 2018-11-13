В Екатеринбурге осудили дебошира, который головой сломал нацгвардейцу нос

СЕГОДНЯ 07:52 2018-11-13T07:53:43+03:00

За нападение на представителя власти мужчина отправится за решетку

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В уральской столице вынесли приговор 35-летнему местному жителю, отправившему на больничную койку нацгвардейца.

Руслана Шамсемухаметова задержали в развлекательном комплексе «Дельфин». Сотрудники заведения сами вызвали нацгвардию, потому что посетитель, напившись, начал дебоширить, кричать и оскорблять других гостей.

Буяна скрутили, посадили в патрульную машину и повезли в отделение полиции. Но разозленный тем, что его веселье прервали, задержанный решил отомстить бойцам нацгвардии.

- Мужчина стал наносить себе телесные повреждения, находясь в салоне служебного автомобиля. При попытке сотрудника национальной гвардии остановить задержанного, Руслан Шамсемухаметов нанес ему удар головой в лицо. В результате представитель власти получил сотрясение мозга и перелом носа, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил Руслана Шамсемухаметова к 1,5 годам колонии общего режима.