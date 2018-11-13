В районах Екатеринбурга, где одновременно лопнули старые трубы, восстановили подачу тепла и воды

СЕГОДНЯ 07:30 2018-11-13T07:31:20+03:00

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Жителям районов ВИЗ и Уралмаш в Екатеринбурге полностью восстановили подачу тепла и горячей воды. Несмотря на то, что вопреки аварии, люди не лишились благ цивилизации, их параметры были снижены до +50 градусов.

Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании потратили сутки, чтобы устранить повреждения на теплотрассах.

- На улице Победы 12 рабочих с помощью четырех единиц спецтехники заменили изношенный участок магистрали длиной 11 метров, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - Ремонт закончился в восемь часов вечера, начались работы по заполнению магистрали, после чего теплоснабжение и ГВС было полностью восстановлено.

Коммунальная авария произошла прошлой ночью на улицах Победы и Крауля. В считанные минуты водой затопило дороги, тротуары и подземные паркинги. Уровень кипятка достигал 30 сантиметров, из-за чего серьезно пострадали низкие легковушки.