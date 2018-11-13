2018-11-13T07:31:20+03:00
Недвижимость

В районах Екатеринбурга, где одновременно лопнули старые трубы, восстановили подачу тепла и воды

Ремонтным бригадам пришлось заменить несколько метров коммуникаций
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям районов ВИЗ и Уралмаш в Екатеринбурге полностью восстановили подачу тепла и горячей воды. Несмотря на то, что вопреки аварии, люди не лишились благ цивилизации, их параметры были снижены до +50 градусов.

Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании потратили сутки, чтобы устранить повреждения на теплотрассах.

- На улице Победы 12 рабочих с помощью четырех единиц спецтехники заменили изношенный участок магистрали длиной 11 метров, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - Ремонт закончился в восемь часов вечера, начались работы по заполнению магистрали, после чего теплоснабжение и ГВС было полностью восстановлено.

Коммунальная авария произошла прошлой ночью на улицах Победы и Крауля. В считанные минуты водой затопило дороги, тротуары и подземные паркинги. Уровень кипятка достигал 30 сантиметров, из-за чего серьезно пострадали низкие легковушки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральский алиментщик отметил День рождения дочери в спецприемнике
Водителя зажало в салоне: в Екатеринбурге Renault улетел под полуприцеп грузовика
В Екатеринбурге ищут водителя, который скрылся, сбив 11-летнего школьника
В Екатеринбурге поймали наркокурьера, разыскиваемого за убийство
В Екатеринбурге осудили дебошира, который головой сломал нацгвардейцу нос
В трех районах Екатеринбурга может появиться канатная дорога
В Екатеринбурге в загоревшемся гараже пострадал бездомный мужчина
Мошенник из Перми, изобразив женский голос по телефону, обманул уралочку на 54 тысячи
Уралец, отмечая рождение ребенка, убил собственного друга
ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»
Мэрия Екатеринбурга предотвратит мусорный коллапс за деньги горожан
ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний
В Нижнем Тагиле по горячим следам раскрыли кражу в стационаре детской больницы
Свердловская чиновница «государство не просило вас рожать» отделается выговором
В аэропорту Кольцово задержали спортсменов, пытавшихся нелегально провезти из-за границы стероиды
В Тавде оштрафовали экс-надзирателя колонии, который проносил заключенным телефоны
На Среднем Урале с 1 января водить детей в детский сад станет дороже
В Свердловской области в 2019 году построят 17 новых школ
На водоемах Екатеринбурга установили таблички, запрещающие выход на лед
Свердловчане смогут жаловаться на качество еды в школьных столовых
Прокуратура Екатеринбурга закрыла четыре сайта по продаже токсичного средства для похудения
Мошенник-хакер из Перми украл с банковской карты свердловчанки 50 тысяч рублей
Теннисисты со всей России поборолись за престижные призы в Оренбурге
На здравоохранение Свердловской области выделят 42 миллиарда рублей
Березовчанка отсудила 50 тысяч рублей за затяжные похороны мужа
В Екатеринбурге из-за прорыва труб затопило ВИЗ и Уралмаш