В трех районах Екатеринбурга может появиться канатная дорога

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-13T07:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Екатеринбурга обсудят возможность создания в городе нового вида общественного транспорта. Как рассказал на встрече с журналистами мэр Александр Высокинский, в перспективе в уральской столице может появиться канатная дорога, которая соединит три района.

- Мы оценим эффективность использования канатных дорог в Нижнем Новгороде и Нью-Йорке и посмотрим, можно ли использовать это у нас, чтобы соединить станцию метро «Ботаническая» с микрорайонами Академический и Химмашем, - сказал глава города.

В пользу скайвея говорит его стоимость, которая будет в разы дешевле прокладки новой ветки метро или трамвайной линии.

Проект канатной дороги в Екатеринбурге.Визуализация

Однако потратиться на вагоны все равно придется. Городу необходимо обновить трамвайный парк. При стоимости одного состава в 40 миллионов рублей, модернизация обойдется мэрии в 5-6 миллиардов рублей. В местном бюджете таких сумм нет, поэтому Администрация планирует заключить концессии.

- Если мы закупаем новые трамваи за счет бюджета, мы останавливаем реконструкцию и строительство школ, детских садов и дорог. Это неприемлемо, - сказал Александр Высокинский. - Но если мы заходим в концессию, мы должны обеспечить хотя бы 10% годовых на вложенный капитал, чтобы бизнес видел смысл своего участия.