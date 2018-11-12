В Екатеринбурге в загоревшемся гараже пострадал бездомный мужчина

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-12T17:01:28+03:00

Его госпитализировали в больницу

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Днем на улице Дагестанской в Екатеринбурге начался пожар. Пламя вспыхнуло в одном из гаражей. В огне пострадал человек.

- В нем проживал человек без определенного места жительства, - сообщают сотрудники службы спасения «Сова». - Он получил ожоги и был доставлен в больницу.

Прибывшие пожарные быстро справились с огнем, благодаря чему пламя не смогло перекинуться на соседние гаражи.