В Екатеринбурге в загоревшемся гараже пострадал бездомный мужчина
Его госпитализировали в больницу
Прибывшие пожарные быстро справились с огнем. Фото: служба спасения «Сова»
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Днем на улице Дагестанской в Екатеринбурге начался пожар. Пламя вспыхнуло в одном из гаражей. В огне пострадал человек.
- В нем проживал человек без определенного места жительства, - сообщают сотрудники службы спасения «Сова». - Он получил ожоги и был доставлен в больницу.
Прибывшие пожарные быстро справились с огнем, благодаря чему пламя не смогло перекинуться на соседние гаражи.