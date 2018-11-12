Мошенник из Перми, изобразив женский голос по телефону, обманул уралочку на 54 тысячи

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-12T16:42:24+03:00

Он заявил ей, что по ошибке перевел на ее счет лишние деньги, когда оплачивал швейную машинку

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На Урале будут судить 25-летнего жителя Перми, который попался на мошенничестве. По версии следствия, в октябре 2016 года он позвонил по телефону женщине с Урала, разместившей объявление о продаже швейной машинки и, подделав голос, обманул его.

- Имитируя женский голос, он сообщил потерпевшей о намерении приобрести у нее швейную машину, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - Под предлогом необходимости внесения оплаты путем перевода денежных средств на счет банковской карты, обвиняемый попросил потерпевшую подойти к ближайшему банкомату и сообщить ему номер принадлежащей ей банковской карты.

Получив эти данные он смог перевести деньги с одного ее счета на другой. В итоге женщина подумала, что ей поступили деньги за проданную машинку. Правда, перевел он гораздо больше и попросил вернуть разницу, возникшую по ошибке - 54 130 рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.