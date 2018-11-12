2018-11-12T16:42:24+03:00
Происшествия

Мошенник из Перми, изобразив женский голос по телефону, обманул уралочку на 54 тысячи

Он заявил ей, что по ошибке перевел на ее счет лишние деньги, когда оплачивал швейную машинку
Данил СВЕЧКОВ
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Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале будут судить 25-летнего жителя Перми, который попался на мошенничестве. По версии следствия, в октябре 2016 года он позвонил по телефону женщине с Урала, разместившей объявление о продаже швейной машинки и, подделав голос, обманул его.

- Имитируя женский голос, он сообщил потерпевшей о намерении приобрести у нее швейную машину, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - Под предлогом необходимости внесения оплаты путем перевода денежных средств на счет банковской карты, обвиняемый попросил потерпевшую подойти к ближайшему банкомату и сообщить ему номер принадлежащей ей банковской карты.

Получив эти данные он смог перевести деньги с одного ее счета на другой. В итоге женщина подумала, что ей поступили деньги за проданную машинку. Правда, перевел он гораздо больше и попросил вернуть разницу, возникшую по ошибке - 54 130 рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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