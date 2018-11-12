Уралец, отмечая рождение ребенка, убил собственного друга

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-12T16:05:04+03:00

После этого мужчина бросил семью и попытался скрыться в другом регионе

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В Березовском будут судить местного жителя, убившего своего друга. В тот день у мужчины родился ребенок, и новоиспеченный отец устроил застолье. Шумный праздник он решил не устраивать и позвал отметить только одного приятеля.

Празднуя рождение малыша, мужчины сильно напились, и в какой-то момент дружеская беседа переросла в ссору, а затем и драку. Подсудимый схватил нож и несколько раз ударил им друга. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Испугавшись наказания, горе-отец подался в бега. Мужчина уехал из Свердловской области и попытался залечь в столице Чувашской республики - Чебоксарах.

- Благодаря комплексу следственных и оперативных мероприятий удалось выяснить место нахождения разыскиваемого. Он был задержан и на следующий день доставлен в Березовский, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Сейчас следствие продолжается, идет сбор доказательственной базы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.