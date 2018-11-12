2018-11-12T16:06:28+03:00
Экономика

ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»

Размер лимита - 700 млн рублей сроком на один год для обеспечения непрерывной контрактной деятельности компании.
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В рамках лимита банк выдал предприятию первую гарантию для обеспечения исполнения договора на изготовление и замену затворов водосливной плотины филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».

Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы всегда готовы оказать поддержку компаниям производственной отрасли. Уверен, сотрудничество банка с ООО «ВолгоПромСтрой» окажет содействие и развитию предприятия, и Волгоградской области в целом, так как строительство и обновление объектов жизнеобеспечения сегодня является одним из приоритетных направлений в большинстве регионов России».

«Благодаря слаженной работе команды и финансовой поддержке ВТБ мы смогли реализовать крайне интересный и жизненно важный для региона проект. ООО «ВолгоПромСтрой», безусловно, намерено продолжать сотрудничество с банком для достижения еще более высоких результатов», - прокомментировал директор ООО «ВолгоПромСтрой» Евгений Дьяченко.

Для справки:

ООО «ВолгоПромСтрой» основано в 2002 году. Компания занимает устойчивые позиции в области изготовления и монтажа механического оборудования гражданского назначения.

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