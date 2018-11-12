2018-11-12T16:03:20+03:00
Недвижимость

Мэрия Екатеринбурга предотвратит мусорный коллапс за деньги горожан

«Спецавтобаза», выигравшая тендер на вывоз мусора, может лишиться права заключать договоры из-за судебных тяжб
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В бюджете предусмотрели дополнительные деньги, но их может не хватитьВ бюджете предусмотрели дополнительные деньги, но их может не хватитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через полтора месяца наступит Новый год. Жители Екатеринбурга ждут этот день с радостью и настороженностью одновременно. С одной стороны, город отметит один из самых масштабных праздников, с другой - после него может наступить мусорный коллапс.

С 1 января вывозить бытовые отходы из Восточной зоны, куда входит уральская столица, должна «Спецавтобаза». Однако этого может не произойти - МУП погряз в судебных разбирательствах с другим региональным оператором «Рифеем». Тюменцы пытаются оспорить законность выигранного «Спецавтобазой» тендера и уже добились запрета для екатеринбургского МУПа заключать новые договоры.

Однако мэр Александр Высокинский заявил, что администрация Екатеринбурга не допустит, чтобы город погряз в зловонных кучах.

- С 1 января все будет вывозиться штатно. Вне зависимости от отсутствия договоров и судебной истории, - сказал глава города.

Для этого в бюджете предусмотрели дополнительные деньги на вывоз мусора, пока не решится вопрос с операторами. Но, если средств вдруг не хватит, горожанам придется доплачивать из своего кармана.

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