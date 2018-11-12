2018-11-12T16:00:21+03:00
Экономика

ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний

Продукт предусматривает полную организацию лечения и покрытие расходов при выявлении тяжелых заболеваний.
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ВТБ Страхование запускает массовую продажу уникальной медицинской программы страхования - «Лечение онкологических и критических заболеваний». Продукт предусматривает полную организацию лечения и покрытие расходов при выявлении тяжелых заболеваний. Среди них - онкология, ишемия или порок сердца, болезнь Паркинсона, а также необходимость проведения аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов сердца и проведения нейрохирургических операций.

Организация лечения включает перепроверку диагноза, получение второго медицинского мнения ведущих врачей федерального и мирового уровня, подбор клиники и специалистов, организацию поездки и сопроводительной документации (перелет, визовые сборы и др.), составление и контроль плана лечения, консультации по лекарственным препаратам, психологическую и юридическую поддержку, а также защиту прав пациентов. Мероприятия проводятся при поддержке одного из мировых лидеров рынка - компании АХА assistance.

Программа страхования покрывает расходы на размещение, питание и лечение, включая лекарства, а также транспортные расходы и услуги переводчика при получении услуг в другом регионе или за границей.

Лечение осуществляется в лучших клиниках России или за рубежом. Максимальная страховая сумма достигает 45 млн рублей в зависимости от выбранного варианта программы. На страхование принимаются люди в возрасте до 70 лет включительно.

Срок действия страхового полиса составляет 1,5 года. В случае диагностирования заболевания лечение проводится и после окончания действия полиса: в течение трех лет при онкологии, в течение 1 года - при других критических заболеваниях.

Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «В нашей компании представлено большое количество различных медицинских программ, в том числе на случай диагностирования онкологии. Наши продукты предусматривают самое главное - полную организацию лечения и сопровождение пациента на всех этапах лечения. Мы также оказываем ему всяческую юридическую и психологическую помощь, которая так нужна в сложных жизненных ситуациях».

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