2018-11-12T16:01:15+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле по горячим следам раскрыли кражу в стационаре детской больницы

Несколько пациентов не досчитались своих мобильников
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские Нижнего Тагила в течение суток раскрыли кражу, совершенную в детской больнице.

Две женщины, которые лежали вместе с детьми в стационаре, сообщили о пропаже мобильных телефонов. Мамы маленьких пациентов поставили гаджеты на зарядку в коридоре и повели детей на процедуры. Когда же они вернулись, телефонов уже не было.

- Полицейские проверили всех пациентов, которые могли быть причастны к краже. В поле зрения правоохранителей попала ранее судимая за имущественные преступления 21-летняя жительница, у которой ребенок находился на лечении в данной больнице, а выписали ребенка накануне утром, - рассказали в Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

После задержания женщина призналась в краже. Пропавшие телефоны полицейские нашли у нее дома.

На злоумышленницу завели уголовное дело, ей грозит до пяти лет колонии. До решения суда она будет находиться под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенник из Перми, изобразив женский голос по телефону, обманул уралочку на 54 тысячи
Уралец, отмечая рождение ребенка, убил собственного друга
ВТБ установил документарный лимит компании «ВолгоПромСтрой»
Мэрия Екатеринбурга предотвратит мусорный коллапс за деньги горожан
ВТБ Страхование запускает новый продукт по лечению тяжелых заболеваний
Свердловская чиновница «государство не просило вас рожать» отделается выговором
В аэропорту Кольцово задержали спортсменов, пытавшихся нелегально провезти из-за границы стероиды
В Тавде оштрафовали экс-надзирателя колонии, который проносил заключенным телефоны
На Среднем Урале с 1 января водить детей в детский сад станет дороже
В Свердловской области в 2019 году построят 17 новых школ
На водоемах Екатеринбурга установили таблички, запрещающие выход на лед
Свердловчане смогут жаловаться на качество еды в школьных столовых
Прокуратура Екатеринбурга закрыла четыре сайта по продаже токсичного средства для похудения
Мошенник-хакер из Перми украл с банковской карты свердловчанки 50 тысяч рублей
Теннисисты со всей России поборолись за престижные призы в Оренбурге
На здравоохранение Свердловской области выделят 42 миллиарда рублей
Березовчанка отсудила 50 тысяч рублей за затяжные похороны мужа
В Екатеринбурге из-за прорыва труб затопило ВИЗ и Уралмаш