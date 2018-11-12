В Нижнем Тагиле по горячим следам раскрыли кражу в стационаре детской больницы
Полицейские Нижнего Тагила в течение суток раскрыли кражу, совершенную в детской больнице.
Две женщины, которые лежали вместе с детьми в стационаре, сообщили о пропаже мобильных телефонов. Мамы маленьких пациентов поставили гаджеты на зарядку в коридоре и повели детей на процедуры. Когда же они вернулись, телефонов уже не было.
- Полицейские проверили всех пациентов, которые могли быть причастны к краже. В поле зрения правоохранителей попала ранее судимая за имущественные преступления 21-летняя жительница, у которой ребенок находился на лечении в данной больнице, а выписали ребенка накануне утром, - рассказали в Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
После задержания женщина призналась в краже. Пропавшие телефоны полицейские нашли у нее дома.
На злоумышленницу завели уголовное дело, ей грозит до пяти лет колонии. До решения суда она будет находиться под подпиской о невыезде.