2018-11-12T16:32:20+03:00
Политика

Свердловская чиновница «государство не просило вас рожать» отделается выговором

Снимать с должности Ольгу Глацких не будут
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ольга Глацких сохранит за собой пост директора Департамента молодежной политики Свердловской области. Во всяком случаем, об этом в понедельник, 12 ноября, сообщило информационное агентство URA.RU, сославшись на некий источник в аппарате губернатора. По их данным, глава региона накажет чиновницу, но без увольнения. За неосторожное высказывание, которое облетело не только всю Россию, но и страны Европы, Глацких отделается выговором.

Ольга Глацких прославилась после встречи с подростками в Кировграде, где глава департамента заявила о том, что государство молодежи ничего не должно и вообще не просило родителей их рожать.

В отношении чиновницы начали служебную проверку и на время разбирательства отстранили ее от работы. Горожане требовали от властей отправить чиновницу в отставку, а именитые музыканты посвятили Глацких песню.

Как позже уточнили в Департаменте информационной политики Свердловской области, информация, попавшая ранее в СМИ, оказалась ложной.

- Никаких кадровых решений по Ольге Глацких в понедельник не принималось, - пояснили в Департаменте информационной политики региона. - Проверка по инциденту пока продолжается.

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