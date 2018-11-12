2018-11-12T14:41:40+03:00
Общество

В аэропорту Кольцово задержали спортсменов, пытавшихся нелегально провезти из-за границы стероиды

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Таможенники аэропорта Кольцово задержали пассажиров, пытавшихся нелегально провезти из-за границы анаболики. Внимание проверяющих привлек багаж троих мужчин, прилетевших в уральскую столицу из Дубая.

Среди маек и шортов в чемодане каждого пассажира таможенники нашли подозрительные ампулы и таблетки. Мужчины рассказали, что они спортсмены, и средства нужны им для роста мышечной массы и восстановления после изнурительных тренировок.

Аналогичные стероиды через несколько дней нашли у пассажира, прилетевшего из Праги, - он вез флакон и 25 таблеток.

Все вещества отправили на экспертизу, которая показала, что препараты являются сильнодействующими стероидами, содержащими аналог тестостерона.

- Для личного применения можно ввозить и вывозить лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, только в ограниченных количествах и по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Как правило, это рецепт или справка от врача, выписка из истории болезни.

У спортсменов ничего подобного не было, поэтому анаболики у них забрали, а самих мужчин привлекут к административной ответственности.

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