2018-11-12T14:43:00+03:00
Общество

В Тавде оштрафовали экс-надзирателя колонии, который проносил заключенным телефоны

Мобильником он снабжал арестантов почти год
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчину обязали заплатить 30 тысяч рублейМужчину обязали заплатить 30 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшего инспектора группы надзора Тавдинской колонии уличили в превышении должностных полномочий. Мужчина на протяжении восьми месяцев был покровителем одного из осужденных и проносил для него мобильный телефон.

В один из дней на КПП у инспектора все же нашли спрятанный мобильник, после чего завели уголовное дело. Но на завершающей стадии расследования обвиняемый попросил переквалифицировать обвинение и смягчить наказание.

- С учетом того, что все предусмотренные законом основания для этого имелись, следователем СКР вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела было направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа, - рассказали в СУ СКРр по Свердловской области.

Суд требования удовлетворил и назначил бывшему надзирателю штраф в 30 тысяч рублей.

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